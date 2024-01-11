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(Хуртовська) Галина
(Хуртовська) Галина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
1978
Пол
Женский
Отец
Хуртовський Іван
1895 г.р.
Мать
Хуртовська (Дурас) Варвара
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Хуртовський Іван
Мать:
Хуртовська Варвара
Смерть
1978
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