(Хуртовська) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хуртовська) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Хуртовський Іван

Мать: Хуртовська Варвара

Смерть
1978
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