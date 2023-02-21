Шерер (Scherer) Вендель (Wendel) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШерер (Scherer) Вендель (Wendel)

Шерер (Scherer) Вендель (Wendel)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1641 ст.

Дочь: Шерер Анна Катарина

Мать ребёнка: Барбара

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барбара

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close