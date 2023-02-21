Шерер (Scherer) Вендель (Wendel)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1641 ст.
Дочь: Шерер Анна Катарина
Мать ребёнка: Барбара
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барбара
Смерть
Неизвестно