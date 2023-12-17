Янов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янов Муж?

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янов Егор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янов Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янов Леонтий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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