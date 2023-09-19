Мочалина (Киекбаева) Анжела Альфредовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1969
Отец: Киекбаев Альфред Ибрагимович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1990
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.02.1991
Дочь: Мочалина Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.1993
Дочь: Басханова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности