Мочалина (Киекбаева) Анжела Альфредовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалина (Киекбаева) Анжела Альфредовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1969

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1969

Отец: Киекбаев Альфред Ибрагимович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1990

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.02.1991

Дочь: Мочалина Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.07.1993

Дочь: Басханова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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