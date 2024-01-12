Муллагалеев Антон Анварович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1974
Рождение ребёнка
19.08.2010
Дочь: Муллагалеева Софья Антоновна
Мать ребёнка: Муллагалеева Татьяна Валерьевна
Рождение ребёнка
08.09.2018
Сын: Муллагалеев Мирон Антонович
Мать ребёнка: Муллагалеева Татьяна Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Предприниматель. ООО ТК "АВТОСПЕЙС".