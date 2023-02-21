Векшин александр сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Векшин александр сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1970

Отец: Векшин сергей валентинович

Мать: не указана

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