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Мунасыпов Зайнулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Абушманов Мунасып

Мать: Зяба

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Зайнуллина Назира

Мать ребёнка: Хакимя

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Зайнуллина Назина

Мать ребёнка: Хакимя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хакимя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загитова Мархубя

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно