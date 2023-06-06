Мунасыпов Зайнулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Абушманов Мунасып
Мать: Зяба
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Зайнуллина Назира
Мать ребёнка: Хакимя
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Зайнуллина Назина
Мать ребёнка: Хакимя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хакимя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Загитова Мархубя
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно