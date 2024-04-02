Черноусова (Панченко) София Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусова (Панченко) София Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панченко Григорий

Мать: Панченко Екатерина

Рождение ребёнка
1925

Сын: Черноусов Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Черноусов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноусов Фёдор

Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Ростов-на-Дону, ул. Ермоловская, д.71
Смерть
Неизвестно
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