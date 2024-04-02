Черноусова (Панченко) София Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панченко Григорий
Мать: Панченко Екатерина
Рождение ребёнка
1925
Сын: Черноусов Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Черноусов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черноусов Фёдор
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Ростов-на-Дону, ул. Ермоловская, д.71
Смерть
Неизвестно