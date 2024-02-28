Солощенко (Мершиева) Параскева Филиппова
Место рождения
Дата рождения1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.
Рождение ребёнка
12.12.1867 ст.
Дочь: Кравцова Екатериан Савельевна
Отец ребёнка: Солощенко Савелий Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1874 ст.
Сын: Солохин-Солощенко Иван Саввин
Отец ребёнка: Солощенко Савелий Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1876 ст.
Отец ребёнка: Солощенко Савелий Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1878 ст.
Дочь: Мария Савельевна
Отец ребёнка: Солощенко Савелий Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1881 ст.
Сын: Солохин-Солощенко Пантелеймон Савельевич
Отец ребёнка: Солощенко Савелий Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1884 ст.
Сын: Солощенко Алексей Савельевич
Отец ребёнка: Солощенко Савелий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно