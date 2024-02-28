Солощенко (Мершиева) Параскева Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солощенко (Мершиева) Параскева Филиппова

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.

Отец: Мершиев Филипп Васильев

Мать: Мершиева Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
12.12.1867 ст.

Дочь: Кравцова Екатериан Савельевна

Отец ребёнка: Солощенко Савелий Иванович

Рождение ребёнка
17.05.1874 ст.

Сын: Солохин-Солощенко Иван Саввин

Отец ребёнка: Солощенко Савелий Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1876 ст.

Сын: Солощенко Дмитрий Саввин

Отец ребёнка: Солощенко Савелий Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1878 ст.

Дочь: Мария Савельевна

Отец ребёнка: Солощенко Савелий Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1881 ст.

Сын: Солохин-Солощенко Пантелеймон Савельевич

Отец ребёнка: Солощенко Савелий Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1884 ст.

Сын: Солощенко Алексей Савельевич

Отец ребёнка: Солощенко Савелий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солощенко Савелий Иванович

Смерть
Неизвестно
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