Попова Александра Ивановна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова Александра Ивановна

Место рождения

Турбаево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Иван Фомич

Мать: не указана

Турбаево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
22.10.1872 ст.

Муж: Попов Александр Михайлович

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Попова Анна Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Михайлович

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Попова Аполлинария Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Михайлович

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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