Попова Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Иван Фомич
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1872 ст.
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Попова Анна Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Попова Аполлинария Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно