Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1798 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1814 г.р.

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Место
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Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Косарев Сергей

Отец ребёнка: Косарев Архип

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Косарев Иван Косарев/

Отец ребёнка: Косарев Архип

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Косарев Гаврил

Отец ребёнка: Косарев Архип

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Косарев Евсей

Отец ребёнка: Косарев Архип

Смерть
Неизвестно