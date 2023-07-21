Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Косарев Сергей
Отец ребёнка: Косарев Архип
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Косарев Архип
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Косарев Гаврил
Отец ребёнка: Косарев Архип
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Косарев Евсей
Отец ребёнка: Косарев Архип
Смерть
Неизвестно