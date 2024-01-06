Назаренко Любовь Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1939
Дата смерти?.04.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1964
Дочь: Стрельникова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Чумак Василий Мыкитович
Рождение ребёнка
16.10.1968
Дочь: Доминико Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Чумак Василий Мыкитович
Смерть
?.04.1978