Назаренко Любовь Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Любовь Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1939

Дата смерти

?.04.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1964

Дочь: Стрельникова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Чумак Василий Мыкитович

Рождение ребёнка
16.10.1968

Дочь: Доминико Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Чумак Василий Мыкитович

Смерть
?.04.1978
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