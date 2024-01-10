Пологов Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Пологов Михаил Павлович
Мать: Пологова Орина Андреевна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Пологова Настасья Андреевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Пологова Настасья Яковлевна
Мать ребёнка: Пологова Настасья Андреевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Пологова Оксинья Яковлевна
Мать ребёнка: Пологова Настасья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787