Пологов Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пологов Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Пологов Михаил Павлович

Мать: Пологова Орина Андреевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Пологов Викул Яковлевич

Мать ребёнка: Пологова Настасья Андреевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Пологова Настасья Яковлевна

Мать ребёнка: Пологова Настасья Андреевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Пологова Оксинья Яковлевна

Мать ребёнка: Пологова Настасья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пологова Настасья Андреевна

Смерть
1787
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