Шабалина (Старостина) Акилина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина (Старостина) Акилина Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Шабалина Елизавета Родионовна

Отец ребёнка: Шабалин Родион Григорьев

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Шабалина Параскева Родионовна

Отец ребёнка: Шабалин Родион Григорьев

Рождение ребёнка
1772

Сын: Шабалин Савва Родионов

Отец ребёнка: Шабалин Родион Григорьев

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Шабалина Настасья Родионовна

Отец ребёнка: Шабалин Родион Григорьев

Смерть
Неизвестно
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