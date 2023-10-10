Шабалина (Старостина) Акилина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Шабалина Елизавета Родионовна
Отец ребёнка: Шабалин Родион Григорьев
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Шабалина Параскева Родионовна
Отец ребёнка: Шабалин Родион Григорьев
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Шабалин Родион Григорьев
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Шабалина Настасья Родионовна
Отец ребёнка: Шабалин Родион Григорьев
Смерть
Неизвестно