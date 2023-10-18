Харкеевич (Козельбан) Софья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харкеевич (Козельбан) Софья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1856

Муж: Харкеевич Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харкеевич Апполон Николаевич

Отец ребёнка: Харкеевич Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манефа Николаевна

Отец ребёнка: Харкеевич Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харкевич Федор Николаевич

Отец ребёнка: Харкеевич Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Харкеевич Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харкевич Николай Николаевич

Отец ребёнка: Харкеевич Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харкевич Квинтиман Николаевич

Отец ребёнка: Харкеевич Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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