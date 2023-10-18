Харкеевич (Козельбан) Софья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1856
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харкеевич Апполон Николаевич
Отец ребёнка: Харкеевич Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манефа Николаевна
Отец ребёнка: Харкеевич Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харкевич Федор Николаевич
Отец ребёнка: Харкеевич Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Харкеевич Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харкевич Николай Николаевич
Отец ребёнка: Харкеевич Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харкевич Квинтиман Николаевич
Отец ребёнка: Харкеевич Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно