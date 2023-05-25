Кривощекова Елизавета Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривощекова Елизавета Митрофановна

Кривощекова Елизавета Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1898 ст.

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Кривощеков Федор Савельевич

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144, оп.5. д. 843 1898-1899 год запись о рождении №167 стр. 56
Место жительства
1898
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно