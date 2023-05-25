Кривощекова Елизавета Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1898 ст.
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Кривощеков Федор Савельевич
ГААК ф. 144, оп.5. д. 843 1898-1899 год запись о рождении №167 стр. 56
Место жительства
1898
Смерть
Неизвестно