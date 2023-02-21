Розалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розалия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайля

Отец ребёнка: Гашим

Развод
Неизвестно

Муж: Гашим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азат

Отец ребёнка: Гашим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гашим

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