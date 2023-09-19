Окуловский Фрол Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окуловский Фрол Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Около 1782

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Окуловский Кондрат

Мать: не указана

27 лет в 1763 г., умер 1770 Жил в д.Шуравино, после смерти жена с сыновьями переехала в д.Ожогина РС 1782 (ГАТО. 154-8-23),
Рождение ребёнка
1754

Сын: Окуловский Степан Фролов

Мать ребёнка: Окуловская Софья Зотеева

Шуравино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
7 лет в 1763 г., умре в 1763 РС 1782 (ГАТО. 154-8-23), д. Шуравино
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Окуловская Устинья Фролова

Мать ребёнка: Окуловская Софья Зотеева

Шуравино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
5 лет в 1763 г. РС 1782 (ГАТО. 154-8-23), д. Шуравино
Рождение ребёнка
1763

Сын: Окуловский Полит Фролов

Мать ребёнка: Окуловская Софья Зотеева

Шуравино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 мес. в 1763 г., умре 1766 РС 1782 (ГАТО. 154-8-23), д. Шуравино
Рождение ребёнка
Вычислено 1767

Дочь: Окуловская Ирина Фролова

Мать ребёнка: Окуловская Софья Зотеева

15 лет в 1782, выдана в замужество в ту же деревню за крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, д.Ожогина, л. 179 об.
Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Сын: Окуловский Сергей Фролов

Мать ребёнка: Окуловская Софья Зотеева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1782 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, д.Ожогина, л. 179 об.
Рождение ребёнка
Вычислено 1774

Сын: Окуловский Матвей Фролов

Мать ребёнка: Окуловская Софья Зотеева

42 года в 1816 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834, Д.Ожогина, л. 136 об. – 137 26 лет в 1801 году (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское. Жена е... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окуловская Софья Зотеева

Смерть
Около 1782
умер до 1782 вдова умершего крестьянина Фрола Окуловского Софья Зотеева, РС 1782 (ГАТО. 154-8-23)
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