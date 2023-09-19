Окуловский Фрол Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиОколо 1782
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1736
Отец: Окуловский Кондрат
Мать: не указана
27 лет в 1763 г., умер 1770 Жил в д.Шуравино, после смерти жена с сыновьями переехала в д.Ожогина РС 1782 (ГАТО. 154-8-23),
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Окуловская Софья Зотеева
7 лет в 1763 г., умре в 1763 РС 1782 (ГАТО. 154-8-23), д. Шуравино
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Окуловская Устинья Фролова
Мать ребёнка: Окуловская Софья Зотеева
5 лет в 1763 г. РС 1782 (ГАТО. 154-8-23), д. Шуравино
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Окуловская Софья Зотеева
2 мес. в 1763 г., умре 1766 РС 1782 (ГАТО. 154-8-23), д. Шуравино
Рождение ребёнка
Вычислено 1767
Дочь: Окуловская Ирина Фролова
Мать ребёнка: Окуловская Софья Зотеева
15 лет в 1782, выдана в замужество в ту же деревню за крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, д.Ожогина, л. 179 об.
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Мать ребёнка: Окуловская Софья Зотеева
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1782 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, д.Ожогина, л. 179 об.
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Мать ребёнка: Окуловская Софья Зотеева
42 года в 1816 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834, Д.Ожогина, л. 136 об. – 137 26 лет в 1801 году (Исповедальные росписи) Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское. Жена е... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Окуловская Софья Зотеева
Смерть
Около 1782
умер до 1782 вдова умершего крестьянина Фрола Окуловского Софья Зотеева, РС 1782 (ГАТО. 154-8-23)