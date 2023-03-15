Рябинин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рябинина Антонина
Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябинин Виктор
Мать ребёнка: Рябинина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябинин Юрий
Мать ребёнка: Рябинина Антонина
Смерть
Неизвестно