Каретная ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1918
Сын: Каретный Николай Кириллович
Отец ребёнка: Каретный Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлистун Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Каретный Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каретный Фёдор Кириллович
Отец ребёнка: Каретный Кирилл
Смерть
Неизвестно