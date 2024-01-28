Аврааменко Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аврааменко Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Аврааменко Устиния Иосифовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аврааменко Михаил Иосифович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аврааменко Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аврааменко Василиса

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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