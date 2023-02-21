Фомина (Дугушева) Елена Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Дугушева) Елена Емельяновна

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Место рождения

село Нижние Коки, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1914

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

село Нижние Коки, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1935

Сын: Фомин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Фомин Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Иванова Раиса Сергеевна

Отец ребёнка: Фомин Сергей Дмитриевич

село Нижние Коки, Теренгульский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Фомин Сергей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Сергей Дмитриевич

Смерть
2006
Орск, город Орск, Оренбургская область
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