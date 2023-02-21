Фомина (Дугушева) Елена Емельяновна
Место рождениясело Нижние Коки, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Дата рождения1914
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
село Нижние Коки, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1935
Сын: Фомин Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Фомин Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Иванова Раиса Сергеевна
Отец ребёнка: Фомин Сергей Дмитриевич
село Нижние Коки, Теренгульский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Сергей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2006
Орск, город Орск, Оренбургская область