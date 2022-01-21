Картошкина Ангелина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картошкина Ангелина Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.2022

Пол

Женский

Отец

1986 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.2022

Отец: Картошкин Игорь

Мать: не указана

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