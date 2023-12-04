Нечаев Георгий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаев Георгий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1924

Дата смерти

15.06.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1955

Сын: Нечаев Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Нечаева Татьяна Ивановна

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.06.1994
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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