Нечаев Георгий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1924
Дата смерти15.06.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1955
Мать ребёнка: Нечаева Татьяна Ивановна
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.06.1994
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область