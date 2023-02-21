Маркочева (Большова) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркочева (Большова) Татьяна Федоровна

Маркочева (Большова) Татьяна Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркочев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
20.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркочев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Иванина Серафима Алексеевна

Отец ребёнка: Маркочев Алексей Сергеевич

Смерть
1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close