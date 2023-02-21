Маркочева (Большова) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маркочев Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
20.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маркочев Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Иванина Серафима Алексеевна
Отец ребёнка: Маркочев Алексей Сергеевич
Смерть
1988