Романенко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лагошина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Смерть
Неизвестно