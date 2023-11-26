Гультяева Акулина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Акулина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1872 ст.

Сын: Гультяев Георгий Степанович

Отец ребёнка: Гультяев Степан Александрович

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1877 ст.

Дочь: Гультяева Ефимия Степановна

Отец ребёнка: Гультяев Степан Александрович

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Степан Александрович

Смерть
Неизвестно
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