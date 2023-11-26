Гультяева Акулина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1872 ст.
Сын: Гультяев Георгий Степанович
Отец ребёнка: Гультяев Степан Александрович
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1877 ст.
Дочь: Гультяева Ефимия Степановна
Отец ребёнка: Гультяев Степан Александрович
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно