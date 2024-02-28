Антонова (Трофимова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.01.1879 ст.
Дата смерти17.06.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1879 ст.
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
1900
Сын: Антонов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Антонов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1904 ст.
Дочь: Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Антонов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1906 ст.
Сын: Антонов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Антонов Михаил Иванович
Смерть
17.06.1939