Антонова (Трофимова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Трофимова) Анна Ивановна

Место рождения

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.01.1879 ст.

Дата смерти

17.06.1939

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1879 ст.

Отец: Трофимов Иван Трофимович

Мать: Трофимова Прасковья Андреевна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1900

Муж: Антонов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Антонов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Антонов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1904 ст.

Дочь: Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Антонов Михаил Иванович

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.10.1906 ст.

Сын: Антонов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Антонов Михаил Иванович

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.06.1939
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