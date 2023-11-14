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Наталья Никитична

Место рождения

Фокино,Сокольский муниципальный район,Вологодская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1739 г.р.

Мать

1733 г.р.

Муж

Вычислено 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Никита Иванович

Мать: Фекла Ивановна

Фокино,Сокольский муниципальный район,Вологодская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Рабангское Медведево,Боровецкая волость,Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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