Наталья Никитична
Место рожденияФокино,Сокольский муниципальный район,Вологодская область
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Никита Иванович
Мать: Фекла Ивановна
Фокино,Сокольский муниципальный район,Вологодская область
Рождение ребёнка
1795
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рабангское Медведево,Боровецкая волость,Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно