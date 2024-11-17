Комаров платон иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Комаров Иван Алексеев
Мать: Комарова Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1856
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Комарова анна платонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1859
Сын: Комаров александр платонов
Мать ребёнка: Комарова лукерия матвеева
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Комарова наталья платонова
Мать ребёнка: Комарова лукерия матвеева
Смерть
Неизвестно