Комаров платон иванов 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комаров платон иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Комаров Иван Алексеев

Мать: Комарова Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова лукерия матвеева

Рождение ребёнка
24.01.1856

Сын: Комаров Власий Платонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Комарова анна платонова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1859

Сын: Комаров александр платонов

Мать ребёнка: Комарова лукерия матвеева

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Комарова наталья платонова

Мать ребёнка: Комарова лукерия матвеева

Смерть
Неизвестно

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