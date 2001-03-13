Мельник Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1939
Дата смерти13.03.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.03.2001