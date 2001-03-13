Мельник Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1939

Дата смерти

13.03.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.03.2001
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