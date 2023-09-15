Солотенков Митрофан Федоров (Федосов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти26.11.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Смерть
26.11.1910
Москва, город федерального значения Москва
Проживающий в доме Гюбнера крестьянин Ряз. губернии, Пронского уезда, Столпянской волости, села Лучинска 26.11.1910 умер от чахотки, отпет и похоронен на Дорогомиловском кладбище 28.11.1910