Солотенков Митрофан Федоров (Федосов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солотенков Митрофан Федоров (Федосов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

26.11.1910

Пол

Мужской

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Солотенков Федор Максимов

Мать: Анастасия Мефодиева (Нефедова)

Смерть
26.11.1910
Москва, город федерального значения Москва
Проживающий в доме Гюбнера крестьянин Ряз. губернии, Пронского уезда, Столпянской волости, села Лучинска 26.11.1910 умер от чахотки, отпет и похоронен на Дорогомиловском кладбище 28.11.1910
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