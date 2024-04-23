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Иван Ермолаевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Ермолай Сергеевич

Мать: Екатерина Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1798

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Захаровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1801

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Захаровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1804

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Захаровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Матвей Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1826

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