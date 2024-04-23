Иван Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Ермолай Сергеевич
Мать: Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Захаровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1798
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
19.07.1801
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
21.01.1804
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Матвей Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Фёдоровна
Смерть
1826