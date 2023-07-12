Болдырева Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болдырев Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1949
Дочь: Брицина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Брицин Пётр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Брицин Пётр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брицина Нина Петровна
Отец ребёнка: Брицин Пётр Степанович