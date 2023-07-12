Болдырева Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болдырев Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1949

Дочь: Брицина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Брицин Пётр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брицин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Брицин Пётр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брицина Нина Петровна

Отец ребёнка: Брицин Пётр Степанович