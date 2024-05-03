Сакович Евдокия Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Сакович Данила Иванович
Мать: Сакович Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Хотяновская (Сакович) Евдокия Тарасова
Отец ребёнка: Сакович Тарас Аврамович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Сакович Тарас Аврамович
Бракосочетание
09.02.1886
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Сакович Александра Тарасова
Отец ребёнка: Сакович Тарас Аврамович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Сакович Евгения Тарасова
Отец ребёнка: Сакович Тарас Аврамович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Сакович Тарас Аврамович