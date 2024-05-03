Сакович Евдокия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакович Евдокия Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Сакович Данила Иванович

Мать: Сакович Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Хотяновская (Сакович) Евдокия Тарасова

Отец ребёнка: Сакович Тарас Аврамович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Сакович Данила Тарасов

Отец ребёнка: Сакович Тарас Аврамович

Бракосочетание
09.02.1886

Муж: Сакович Тарас Аврамович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Сакович Александра Тарасова

Отец ребёнка: Сакович Тарас Аврамович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Сакович Евгения Тарасова

Отец ребёнка: Сакович Тарас Аврамович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Сакович Гаврила Тарасов

Отец ребёнка: Сакович Тарас Аврамович

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