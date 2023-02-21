Тимошев Денис Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошев Денис Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимошева Анна Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимошева Анна Сергеевна

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