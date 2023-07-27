Вдонины Тит
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: не указана
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все