Вдонины Тит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдонины Тит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Вдонины Евдоким Титович

Мать ребёнка: не указана

Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все