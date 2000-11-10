Кузнецов Владимир Николаевич
Место рожденияРоссия Алтайский край Барнаул
Дата рождения08.06.1930
Дата смерти10.11.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.08.1958
Дочь: Васькина Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Эдуардовна
Россия Алтайский край Барнаул
Бракосочетание
05.09.1958
Россия Алтайский край город Барнаул
Смерть
10.11.2000
Россия Алтайский край
Похороны
Неизвестно
Россия Барнаул кладбище Черницкое