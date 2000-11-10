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Кузнецов Владимир Николаевич

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Место рождения

Россия Алтайский край Барнаул

Дата рождения

08.06.1930

Дата смерти

10.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Алтайский край Барнаул
Рождение ребёнка
21.08.1958

Дочь: Васькина Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Эдуардовна

Россия Алтайский край Барнаул
Бракосочетание
05.09.1958

Жена: Кузнецова Ольга Эдуардовна

Россия Алтайский край город Барнаул
Смерть
10.11.2000
Россия Алтайский край
Похороны
Неизвестно
Россия Барнаул кладбище Черницкое
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