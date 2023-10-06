Шаховская (Куракина) Мария Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1865
Дата смерти20.06.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1865
Бракосочетание
12.06.1891
Рождение ребёнка
09.09.1892
Дочь: Щербатова София Владимировна
Отец ребёнка: Шаховской Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Лыщинская-Троекурова Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Шаховской Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
04.12.1897
Дочь: Устинова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Шаховской Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
09.05.1899
Дочь: Плаутина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Шаховской Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
13.01.1902
Дочь: Толстая-Милославская Ксения Владимировна
Отец ребёнка: Шаховской Владимир Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.06.1932