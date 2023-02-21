Рухлевич Юрко Федосов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Рухлевич Федос
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рухлевич Наталья Михеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня Рухлевич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно