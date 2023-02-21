Рухлевич Юрко Федосов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРухлевич Юрко Федосов

Рухлевич Юрко Федосов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Рухлевич Федос

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Рухлевич Максим Юрьев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рухлевич Наталья Михеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рухлевич Лаврентий Юрьев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Рухлевич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close