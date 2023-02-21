Захаров Иван Ефимович
Место рожденияБулдаково
Дата рождения22.08.1875
Дата смерти10.01.1938
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1875
Отец: Захаров Ефим Тимофеевич
Булдаково
Рождение ребёнка
1901
Сын: Захаров Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Васильевна
Булдаково
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Шевякова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Васильевна
Булдаково
Рождение ребёнка
21.01.1914
Дочь: Подрядова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Васильевна
Булдаково
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Васильевна
Булдаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Васильевна
Булдаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Васильевна
Булдаково
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1938
Арзамасс