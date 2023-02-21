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Захаров Иван Ефимович

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Место рождения

Булдаково

Дата рождения

22.08.1875

Дата смерти

10.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1875

Отец: Захаров Ефим Тимофеевич

Мать: Захарова Мария Степановна

Булдаково
Рождение ребёнка
1901

Сын: Захаров Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Васильевна

Булдаково
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Шевякова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Васильевна

Булдаково
Рождение ребёнка
21.01.1914

Дочь: Подрядова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Васильевна

Булдаково
Рождение ребёнка
1918

Сын: Захаров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Васильевна

Булдаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Васильевна

Булдаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Васильевна

Булдаково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Пелагея Васильевна

Смерть
10.01.1938
Арзамасс
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