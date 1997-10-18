(Медведева) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Медведева) Елизавета

Место рождения

Барнаул

Дата рождения

18.10.1997

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1997

Отец: Медведев Сергей

Мать: Ирина

Барнаул
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