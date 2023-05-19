Белова (Серова) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Серова) Светлана Николаевна

Место рождения

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

11.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1959

Отец: Серов Николай Иосифович

Мать: Серова Маргарита Федоровна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
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