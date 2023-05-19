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Белова (Серова) Светлана Николаевна
Белова (Серова) Светлана Николаевна
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Место рождения
Верхний Уфалей
, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Дата рождения
11.03.1959
Пол
Женский
Отец
Серов Николай Иосифович
1926 г.р.
Мать
Серова (Соколова) Маргарита Федоровна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1959
Отец:
Серов Николай Иосифович
Мать:
Серова Маргарита Федоровна
Верхний Уфалей
, Верхнеуфалейский, Челябинская область
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