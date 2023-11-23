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Державин Иоанн Родионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Смирнов Родион Иоаннов

Мать: Мария Яковлева

Державин Иоанн Родионович (1817 — ?) Родился в семье священника села Ильинского (под Щетинским) Пошехонского уезда Родиона Смирнова. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Дьякон села Ильинского в... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Державин Николай Иоаннов

Мать ребёнка: Державина (Яковлевская) Ольга Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Державин Евгений Иоаннов

Мать ребёнка: Державина (Яковлевская) Ольга Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Державина (Яковлевская) Ольга Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон села Ильинского в Березниках Романов-Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1850

Сын: Державин Михаил Иоаннов

Мать ребёнка: Державина (Яковлевская) Ольга Павлова

Смерть
Неизвестно

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