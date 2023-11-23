Державин Иоанн Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Смирнов Родион Иоаннов
Мать: Мария Яковлева
Державин Иоанн Родионович (1817 — ?) Родился в семье священника села Ильинского (под Щетинским) Пошехонского уезда Родиона Смирнова. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Дьякон села Ильинского в... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Державина (Яковлевская) Ольга Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Державина (Яковлевская) Ольга Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон села Ильинского в Березниках Романов-Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Державина (Яковлевская) Ольга Павлова
Смерть
Неизвестно