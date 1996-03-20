Максимов Владимир Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1952
Дата смерти20.03.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1978
Сын: Максимов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Максимова Артамонова Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
30.09.1979
Дочь: Максимова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Максимова Артамонова Наталья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1996