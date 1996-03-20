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Максимов Владимир Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1952

Дата смерти

20.03.1996

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1978

Сын: Максимов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Максимова Артамонова Наталья Борисовна

Рождение ребёнка
30.09.1979

Дочь: Максимова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Максимова Артамонова Наталья Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Артамонова Наталья Борисовна

Смерть
20.03.1996