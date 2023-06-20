Darja Vasiljeva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Darja Vasiljeva

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1887 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1887

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Afanasiy

Смерть
Неизвестно