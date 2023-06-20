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Darja Vasiljeva
Darja Vasiljeva
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Anna
1887 г.р.
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1887
Дочь:
Anna
Отец ребёнка:
Afanasiy
Смерть
Неизвестно
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