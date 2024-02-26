Антон Васильев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1851 ст.
Отец: Василий Никитин (Ович)
Мать: Марфа Захарова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
29.10.1872 ст.
Смерть
Неизвестно