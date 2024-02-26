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Антон Васильев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1819 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Жена

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1851 ст.

Отец: Василий Никитин (Ович)

Мать: Марфа Захарова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
29.10.1872 ст.

Жена: (Леонова) Матрена Петрова (Вна)

Смерть
Неизвестно

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