Жена Алексея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жена Алексея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: 4

Отец ребёнка: Василевич Алексей Олегович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 3

Отец ребёнка: Василевич Алексей Олегович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 2

Отец ребёнка: Василевич Алексей Олегович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 1

Отец ребёнка: Василевич Алексей Олегович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василевич Алексей Олегович

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