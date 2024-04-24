Жена Алексея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: 4
Отец ребёнка: Василевич Алексей Олегович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 3
Отец ребёнка: Василевич Алексей Олегович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 2
Отец ребёнка: Василевич Алексей Олегович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 1
Отец ребёнка: Василевич Алексей Олегович
Бракосочетание
Неизвестно