Схоменко (Михайлова) Татьяна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1941
Дата смерти27.05.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1962
Дочь: Скобеева Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Схоменко Юрий Петрович
Рождение ребёнка
16.05.1964
Рождение ребёнка
21.08.1969
Рождение ребёнка
10.01.1973
Рождение ребёнка
19.06.1975
Рождение ребёнка
28.08.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.2010