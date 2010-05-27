Схоменко (Михайлова) Татьяна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Схоменко (Михайлова) Татьяна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1941

Дата смерти

27.05.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

1962 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1962

Дочь: Скобеева Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Схоменко Юрий Петрович

Рождение ребёнка
16.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Схоменко Юрий Петрович

Рождение ребёнка
21.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Схоменко Юрий Петрович

Рождение ребёнка
10.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Схоменко Юрий Петрович

Рождение ребёнка
19.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Схоменко Юрий Петрович

Рождение ребёнка
28.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Схоменко Юрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Схоменко Юрий Петрович

Смерть
27.05.2010
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