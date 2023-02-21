Козлов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: не указана
Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно