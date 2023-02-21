Козлов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Козлов Фирст Иванович

Мать ребёнка: не указана

Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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